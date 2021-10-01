楊鎮浯縣長與洪允典議長偕吳有家鎮長等人訪視官澳社區關懷據點，致贈加菜金送上祝福。（金門縣府提供）

金門65歲以上老年人口占比高達15％，進入世衛組織界定的高齡社會。官澳社區照顧關懷據點今天啟動每周5天的老人供餐服務，楊鎮浯縣長偕縣議長洪允典到場關心，強調未來持續全面推動社區關懷，讓老人家開心過日子，「少年郎放心在外打拚!」無後顧之憂。

縣府統計，金門迄今年7月底止，全縣設籍人口數為13萬9764人，其中65歲以上老年人口有2萬1070人，占比約15％。根據世界衛生組織定義，若65歲以上老年人口數占總人口數比例達7％時，即稱為高齡化社會，達到14％時稱為高齡社會，達到20％時則稱為超高齡社會。

楊鎮浯說明，建構完善的〈在地老化照顧網〉是縣政推動重點，他上任後社區照顧關懷據點由26處增至37處（含2處試營運），定期共餐據點也由11處增至28處，每日用餐長輩人數更由752人增至2175人，村里涵蓋率由54％增至83％，共餐服務以及巷弄長照站的布建範圍和成效均有大幅成長，2020年獲得衛福部頒發卓越縣市特別獎。

楊鎮浯強調，縣府以「1行政村里至少設置1處社區照顧關懷據點」為目標，未來將強化各據點量能，擴大服務範圍至各村（里）轄內自然村，包括整合行政村（里）內之自然村成立社區照顧關懷據點辦理共餐，以服務更多長輩，建立大、小兼顧的優質共餐環境。