嘉惠電力公司為挹注圖書資源，由總經理陳廣泰（左三）代表捐百萬支票給縣長翁章梁（右二）。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣幅員廣大，因此行動書車是偏鄉孩子接觸新書的途徑之一，財團法人九華山地藏庵繼去年8月捐贈一輛行動書車後，今天再贈第二台，希望以行動支持偏鄉教育，另，嘉惠電力股份有限公司總經理陳廣泰更捐100萬支票給縣府，挹注經費購置圖書，擴展孩子閱讀領域。

捐車儀式1日在縣府招商廣場舉行，地藏庵董事長黃俊森將象徵行動書車的鑰匙贈給翁章梁，陳廣泰也將100萬支票送上，翁章梁回贈兩人感謝狀。黃俊森指出，地藏庵的資源一定會用在弱勢，讓偏鄉孩子也享受都市資源，未來希望無窮。

教育處代理處長李美華表示，去年全國縣市閱讀績效評比，嘉縣全國閱讀力躍升第一，可見積極推動閱讀的成果，設置行動書車是帶給偏鄉資源的躍進，書車除送書到校園外，還擴及鄉鎮圖書館提供跨館借閱，帶給民眾「一證通用」的方便。

翁章梁表示，行動書車把很多人的知識經驗載著走，傳遞到社會每一個角落，而書籍是孩子成長階段必要的陪伴，感謝地藏庵與嘉惠電力的幫助，點亮偏鄉孩子的書櫃。