九九重陽節即將到來，台南市政府預計10月中旬發放敬老禮金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到，計有32萬1222人。鑑於今年台南市百歲以上人瑞有287人，市長黃偉哲還特別準備1萬元敬老禮金及禮品祝賀。

市府社會局表示，考量疫情衝擊民生經濟，市長黃偉哲也裁示今年的重陽敬老禮金不排富，讓每位長輩都能領到1000元禮金。

社會局還說，近期有民眾建議重陽禮金改採現金親送方式發放，讓長輩能實際感受領到紅包時的喜悅和溫暖，此舉更能感受市府的敬意。不過，也有長輩反映，由於經常不在家或不住在戶籍地，希望維持匯款入帳的方式領取，較為便利且安全。市府考量長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩意願，將兼顧各方想法再做最後的決定。

黃偉哲也提醒長輩們，為避免不肖人士假借代領重陽敬老禮金的名義進行詐騙，請長輩千萬不要提供身分證及印章給陌生人代領，如有任何禮金領取問題，請聯繫戶籍所在地的區公所或洽台南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538、8353查證。