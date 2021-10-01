歷經2年整治，旱溪排水水利園區段10月1日起全面開放，沿路規劃公園綠化，提升當地生活品質。（黃國峰攝）

歷經2年整治，旱溪排水水利園區段10月1日起全面開放，沿路規劃公園綠化，也興建具有運動元素的堰壩工程，以達到擋水功能，讓輕艇運動選手有更適合的訓練場域。（黃國峰攝）

歷經2年整治，台中市長盧秀宣布旱溪排水水利園區段10月1日起全面開放。（黃國峰攝）

歷經2年整治，旱溪排水水利園區段10月1日起全面開放，沿路規劃公園綠化。（台中市水利局提供／黃國峰台中傳真）

歷經2年整治，旱溪排水水利園區段終於全面開放，台中市長盧秀燕1日下午親自舉行啟用儀式，表示這段縫合舊縣市的後花園除了能提供市民最佳休憩空間，也能成為未來奧運輕艇選手的搖籃基地。

橫跨東區、大里、南區、烏日區的旱溪整治計畫，早年最先完成的是南區中興大學段「康橋計畫」因河岸景觀如畫，大受好評，更是台中市輕艇代表隊的訓練基地，但下游水利園區段有數條未處理的市鎮排水流入，導致水環境惡臭污染，水利局積極爭取前瞻計畫整治，自108年開工歷經2年，4件前瞻水環境工程陸續完工，10月1日台中市長盧秀宣布旱溪排水水利園區段全面開放、結合運動元素的堰壩工程也正式啟用。

台中市長盧秀燕表示，旱溪排水是台中市非常重要的一條溪流，長期以來雜亂不堪，甚至發出惡臭，因行經流域很長，市府從台中合併升格後即規劃整治，今天落成啟用，行經東區、南區、大里區及烏日區，以及14個里，沿路規劃公園綠化，提升當地生活品質。

盧秀燕強調，這條溪流也是輕艇國際奧運項目重要的訓練場域，市府不僅改善水質，規劃六公頃綠地公園，更再加碼3000萬元，興建具有運動元素的堰壩工程，以達到擋水功能，增加溪流河水調節，讓運動選手有更適合的訓練場域。

水利局長范世億表示，旱溪排水原是中央管區排，自99年縣市合併後，中央、地方即攜手合作整治河段，至今年已完成部分河段，市府也分段接管上游「日新橋~中投公路」及下游「復光橋~大里溪匯流口」等兩處河段，未來將加強水環境環境維護，整合上游鳥竹圍公園濕地景觀、中段康橋段推廣輕艇活動及下游水利園區段水域環境，打造大里區北端最寬廣的水岸藍帶。

水利局指出，水利園區及上游康橋已完成4件前瞻水環境計畫，經費共約5.6億元，其中水質淨化工程就有3件，為重點工程，每日可淨化2萬7000噸污水，將原本市鎮排水導致嚴重污染之水質，改善為輕度污染，讓民眾樂於親水，工程也規劃雲橋及彩橋2景觀橋，結合原本的康橋，縫合南區及大里的水域環境，以花園城市的概念，為台中市民打造出一座後花園秘境。