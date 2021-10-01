因不滿3＋11專案報告內容，以及週二爆發議事程序爭議，國民黨團今接續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，但綠營消極以對，致今天院會一整天陷入空轉。國民黨團晚間痛批，今天議事暫停，但民進黨與立院並未給予任何回應，很遺憾，黨團已增列195案報告事項，希望下週二院會能公正地按照議事規則來處理。

國民黨團總召費鴻泰說，黨團週二要進入議場展開攻防，基於公平都是從前門進入議場，沒想到後門竟然也打開，且比前門提前15秒，黨團衝進議場後「傻眼」，所有位置都被民進黨立委捷足先登，於是要求會議主席、立法院副院長蔡其昌處理，但蔡不僅不處理，還任意調動質詢順序，讓他和書記長陳玉珍沒有機會質詢。

費鴻泰質疑，立院秘書長竟開後門「助攻」民進黨團，明顯行政不中立、議事不公，讓民主殿堂蒙羞。他說，今天議事暫停，但民進黨與立法院並未給予任何回應，本會期是預算會期，將持續監督5月疫情爆發的原因，要給死亡的冤魂交代，並嚴加把關明年度總預算，下週二要繼續在議場要求公平正義、程序正義。

陳玉珍表示，今天黨團對於國人關心的重大議題，包括教育部因人為疏失致學習歷程檔案遺失、台電跳電、蓮霧釋迦遭禁外銷、司法精神病院等已提案，希望下週二院會能公正地按照議事規則，逐案討論國人關心的議題。