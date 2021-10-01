為強化房市管制成效，讓銀行辦理央行選擇性信用管制措施情形，並強化管制措施執行，央行今邀集36家本國銀行以及信用合作社聯合社召開會議，促請金融機構辦理不動產抵押貸款業務，應遵循央行相關事項審慎辦理。

央行重申，銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則；央行於9月24日第3度調整選擇性信用管制措施內容，並新增特定地區、第2戶購屋貸款的規範措施；央行與國銀喝咖啡再度重申，銀行辦理各項放款業務應依據「銀行法」第34-1條及「中華民國銀行公會會員授信準則」第26條規定，確實落實授信風險差別定價原則，避免削價競爭。

央行也提醒，銀行辦理不動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。

央行今年4月已函請銀行公會轉知各銀行辦理房貸時，應落實執行「房屋貸款特別提醒事項」，銀行應就房貸商品之利率變動、貸款期限長短，以及本金償還方式等內容充分告知借款人，提醒其注意房貸利息負擔及應繳金額之影響，有助借款人儘早做好財務規劃。

央行重申，將持續關注不動產貸款及房市發展情形，滾動檢討選擇性信用管制措施內容及執行成效，以維持金融穩定。