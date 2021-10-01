世界自由潛水錦標賽台灣派出5人參賽，但於9月28日主辦單位在直播時無預警的撤下中華民國國旗，此舉也引來日本等會員聲援，同時撤下日本國旗挺台灣。

世界自由潛水錦標賽今年在賽普勒斯舉行，主辦單位在直播時撤下中華民國國旗，卻引來日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞等10個國家也跟進要求AIDA撤下他們國家的國旗，表明與台灣同在一陣線的立場。

對此AIDA國際自由潛力協會也在官網發表聲明，對台灣道歉。AIDA在聲明中表示：「對於在AIDA 世界錦標賽直播時出現的台灣國旗事件，我們深表歉意，中國當局停止直播讓我們感到意外，而團隊（AIDA）在短時間處理不佳，但我們會從錯誤中吸取教訓，未來我們將開設不同的直播，以防止這種情況再次發生。」

有報導引述日本AIDA的話「我們願意和台灣分擔痛苦，我們不會允許政治干涉體育」。駐日代表謝長廷表示，看了真的眼眶潮濕。

謝長廷在臉書說，台灣這幾十年來，時常遭受類似打壓和霸淩，也習慣孤獨無奈的面對，或許很多人和我一樣，塑造成遭受刑求也不喊痛妥協的性格。但今年五月臺灣感染擴大時，來自日本和歐美的多次友情疫苗，給了我們溫暖的鼓舞，或許堅硬的一面也在感謝加油的聲浪中有相當融化，對這種國際友情相挺的事，特別柔軟善感。

謝長廷強調，這新聞也讓我們更相信：世界善良、正義的力量沒有消失，而且堅靭的存在，逐漸普遍擴散。