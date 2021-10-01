日本知名人氣大國藥妝台灣線上專賣店1日正式上線，將透過商店街的廣告服務合作，讓台灣消費者更加認識大國藥妝，由大國藥妝直營販售日本在地商品給台灣消費者。

全球COVID-19疫情始終嚴峻，各國政府為了控制國內狀況紛紛採取邊境封鎖策略，然而消費者對於海外商品採買需求仍然強勁，商店街表示，由大國藥妝直營販售日本在地商品給台灣消費者，後續將陸續上架更多新品。網站部分則提供消費者中文介面導覽，可直接使用信用卡付款下單購買，出貨後透過日本郵政寄出僅需等待3-7天，所有商品日本直送來台，搶攻消費者在台灣也要血拼日貨的需求。

大國藥妝指出，上線試營運一週的時間內，就收到比預期更多的訂單，這些訂單主要集中在日本的人氣美食特產、生活雜貨、時尚美妝等3大類別，接到訂單日本郵政出貨後最快約3-7天就能宅配到府，將能快速滿足台灣消費者對日本商品的期待。