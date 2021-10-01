金山國小進行「蹦火仔」課程線上學。（金山國小提供）

新北市文化局與國小合作，走進校園推出「瘋文資」系列課程，今（1）日文化局帶領文化資產擬人化角色「阿資」，前進金山區金山國小，透過沉浸式動態繪本搭配動手做文資，帶領學生認識在地知名金山蹦火仔，課程有趣有好玩，讓學生全方位感受無形文化資產「蹦火仔」之美。

透過網路視訊由「阿資」帶領大家到金山玩樂，並透過文資繪本動畫讓學生了解自己家鄉的捕魚技術「蹦火仔」，竟是世界上瀕臨消失的文化。

課程中金山國小學生們利用「小魚兒取景框」跟著魚兒的游徑，尋找迷人的聲、色、光，沉浸在磺火捕魚的世界，全方位感受無形文化資產「蹦火仔」，領略保護傳承這項捕魚技法的重要性，參與的學生都覺得上了豐富有趣的一課，也讓自己更了解金山的美、金山的好，也更愛金山。

五年忠班郭家銘說，以後外地人來金山，就可以跟他們介紹蹦火仔的傳統捕魚。蔡雨霏也說，今天的互動課程體驗了用取景框捕捉美麗的畫面，未來在上網或到現場遊玩時，也可以使用取景框的概念來捕捉生活中動人的景色。

金山國小校長顏顯權表示，金山國小的課程長期以來就結合在地特色，推動學校特色、校訂課程，會帶領孩子到金山各地遊學、踏查及培訓「小小解說員」，讓孩子能認同金山、愛護金山及傳承金山在地的文化。

顏顯權說，金山蹦火仔不僅是在地古老的漁法，也是金山八景之一的「磺港漁火」，更是世界僅存少數會利用這種方式捕魚的地方，這一次結合校園「瘋文資」的活動更深入的介紹及傳承「金山蹦火仔」給金山的孩子，特別有意義。