桃園市八德區及龜山區有4里與新北市交界，不時有新北市民跨區丟垃圾情形發生，為解決跨縣市垃圾問題，環保局向環保署爭取經費推動4里專用垃圾袋試辦計畫，10月1日至31日為宣導期，若民眾未使用專用垃圾袋，清潔隊員會先勸導，但11月起則會拒收未使用專用垃圾袋的垃圾。

試辦首日環保局長呂理德與清潔大隊大隊長羅文林前往試辦區視察，呂理德表示，試辦區4里正好與新北市交界，因為新北市實施隨袋徵收，部分民眾未購買新北專用垃圾袋，改至桃園丟棄，導致交界區域垃圾清運路線負載過大，常有誤點情形發生，不僅影響在地居民權益，清潔隊員同樣不堪負荷，為杜絕此一亂象，展開為期1年桃園專用垃圾袋試辦政策，希望能防止外縣市垃圾進，再看實施成效滾動式檢討，再決定是否全面推行。

呂理德強指出，目前僅家戶垃圾需要使用專用垃圾袋，資源回收物、廚餘與大型家具等仍依照以往模式回收，對民眾沒有影響。現階段專用垃圾袋雖免費提供，民眾在排出家戶垃圾時，仍應做好垃圾分類、資源回收，廚餘瀝乾水份後再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低桃園市垃圾產生量，提高資源回收量。

環保局說，試辦專用垃圾袋期間，清除處理費仍維持隨水費徵收，設籍4里民眾自9月13日起，已由里、鄰長協助發放至家戶中；非設籍但實際居住民眾可攜帶相關證明文件至各里指定地點領取，目前先以3個月為一期發放100個專用垃圾袋，倘有特殊原因不敷使用時，可至里辦公處或在地清潔中隊領用，環保局也設置了服務專線，民眾有任何問題都可撥打詢問03-3313508或03-3313510，服務時間為上午10點至晚上10點。

環保局提醒，10月1日起為期一個月的專用垃圾袋宣導期，讓民眾逐漸習慣排出垃圾時使用專用垃圾袋，11月1日起將拒收未使用專用垃圾袋的垃圾，試辦期間也會加強市容環境維護，除增加清掃與稽查頻率外，勤查嚴辦常遭任意丟棄垃圾的髒亂點，並架設攝影機稽查告發與取締。