「2021台北夏季暨秋季聯合旅展」10月1日至4日於世貿一館登場，這也是疫情解禁之後第一場旅展，全台總計有13個縣市政府、200家廠商、450個攤位共同盛大展出，提供最優惠的疫後好康，首日開幕就吸引許多人潮。其中，花蓮縣政府為振花蓮觀光產業，10月份配合振興券發行，將推出3項安心國旅振興方案，抽賓士汽車再抽百萬購物金，到指定商圈消費每周再抽IPhone等好禮。

本次台北夏季暨秋季聯合旅，主辦單位更是大手筆祭出多項好康活動，其中包括早鳥紅包大放送，每日上午10時於世貿一館信義路大廳排隊的前150名民眾都可免費獲得紅包一份，當天就可兌換好禮，六日再加碼最大獎「美福大飯店餐券」等多項好；預約免費入場的會員，現場報到再抽旅遊基金，總值高達10萬元，消費滿額再抽好禮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，本次花蓮館以精品的樣貌呈現，打造出「慢。精品。花蓮」的城市品牌，希望能吸引全國遊客前來旅遊。隨著疫情警戒降到二級，花蓮觀光各項大型活動10月起將接力展開。

2021台北夏季暨秋季聯合旅展，花蓮縣長徐榛蔚（右2）表示花蓮旅遊將以精品樣貌呈現。(主辦單位提供)

徐榛蔚提到，五倍券的發放，正是解封、降級後，給自己一個優質且精品般旅遊選擇的最佳時刻，在10月8日開始發行振興券後，縣府將對應啟動3項安心國旅振興方案，包括(1)「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」，鼓勵遊客入住合法旅宿並至活動官網登錄，及前往任一指定景點，即可參加抽賓士車以及100萬花蓮好Q購物金。(2)「旅行社奬勵計畫」，30人以上旅行團入住花蓮，並至指定任一景點，每晚獎勵金1萬，續住再獎勵5000元。(3)「花蓮fun心購 月月抽IPhone」，至縣內指定商圈消費滿200元即可獲得1張抽獎券，每月將抽出IPad、IPhone等大獎。

台北市長柯文哲則表示，本次台北館以「台北大縱走」及「秋日泡湯」為主題，在這秋高氣爽天氣，爬完山再到北投泡溫泉，真是一大享受。柯文哲說，身為台北人很幸福，不用1小時就能輕鬆從市區抵達周圍郊山，享受都市山林一日遊的樂趣，同時也完美呼應「山離我們很近」的口號。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍指出，雖然這次旅展規模不是最大，但也是在疫情之後打響的第一炮，加上這次搭配政府的五倍券商機，為疫情重創的觀光產業注入振興力量。有道是「水幫魚，魚幫水」，希望在疫情過後，找回人性中互信互愛的初心，讓旅遊產業重回那美好的時光。

「2021台北夏季暨秋季聯合旅展」10月1日至4日於世貿一館登場，花蓮縣長徐榛蔚（後中）與無黨籍立委傅崐萁（後左）與台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍（後右）合影。（主辦單位提供）

大會展出資訊：

時間：110年10月1日（五）至~10月4日（一），每日上午10:00 ~下午06:00。

地點：台北世貿一館 （台北市信義路五段5號），捷運信義線台北101／世貿出口。

門票：全票150元／優惠票：100元，身障陪同者一人（憑證購票），學生憑證。

免費索票＆詳情參考官網和FB粉絲團。