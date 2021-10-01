線西鄉塭仔港是彰化唯一販售現流漁獲的漁港，地方企盼進一步升級觀光漁市。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

線西鄉塭仔港是彰化小有名氣生鮮漁市，也是彰化唯一販售現流漁獲的漁港，漁港景觀擋風牆被拆除後，地方抱怨環境欠缺整理，各界也企盼納入觀光動線，彰縣府城市暨觀光發展處正進行「線西鄉塭仔泊地區域觀光整合規劃」，重新定位，納入發展的版圖。

塭仔港一直吸引許多深諳門道顧客來尋寶，被視為觀光潛力區，但彰化漁港正在開發，塭仔港因航道淤積嚴重，工業局已同意補助疏濬，不過，未來是否併入彰化漁港，是存是廢、怎麼轉型仍亟需未雨綢繆。

縣議員賴清美指出，目前漁市是漁民集資，經線西鄉公所募集民間企業回饋，爭取拆除老舊的棚架，重新翻修，但整體環境仍待更提升。

前縣長魏明谷也呼籲將伸港與線西觀光資源重新統整，釐清塭仔港地位，並尋求慶安水道發展的可行性，推廣水上活動，把位在伸港鄉的彰化縣教育生態解說中心往南串聯，增加更多亮點和豐富性。

城觀處長田飛鵬表示，縣長王惠美非常關心西北角濱海產業觀光和塭仔港未來，由於塭仔港屬於工業局土地，泊地無法爭取到漁業署相關補助，未來能夠投入觀光遊憩設施的項目和範圍都還待進一步探討和定位，已著手「線西鄉塭仔泊地區域觀光整合規劃」將先從法源面解套、釐清，尋求最大利用的突破。

田飛鵬也指出，塭仔港與彰濱工業區近在咫尺，中間開闢一條「慶安水道」銜接西部海域，嚐鮮遊客近年來已有增無減，尤其，下午3、4點過後，出海捕魚的漁船陸續歸來，載回新鮮魚貨就在漁港市場設攤叫賣，讓人直呼「好鮮」，利用慶安水道到白色海豚屋只要4公里，怎麼活化慶安水道受到期待，正積極籌謀。