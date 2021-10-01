緊跟著美國、英國、日本等國家的腳步，澳洲在經歷長達18個月的嚴格邊境管制後，預計將在11月重新開放國門，讓國民在條件限制下可自由出入境，而想要入境的外國旅客則需要取得符合國際公認的疫苗接種文件。如今，澳洲將認可的疫苗品牌初步清單也已曝光。

自2020年3月以來，澳洲實施相當嚴格的邊境管制，不僅國外旅客無法造訪澳洲，連身在海外的澳洲人也無法返國。因為嚴格的邊境管制規定，過去560天來有無數澳洲班機停飛。根據統計，光是今年前5個月，澳洲當局就拒絕了超過10萬筆入境需求的申請。而如今，隨著該國疫苗施打率提升，澳洲邊境預計將在11月重新開放，首先將迎接澳洲人返國。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在今（1）日宣布，要在11月起重新開放邊境。他說明：「市時候把原本的生活還給澳洲人。」他也指出政府方面正在為此作準備，且表示「澳洲會很快準備好重新出發。」

根據澳洲內政部公告，境內的大部分地區都將在幾周之內從澳洲的國家疫苗計畫之B階段（疫苗接種過渡期：約70%成年人完全接種疫苗）進步到C階段（疫苗接種鞏固階段，大於80%成年人完全接種疫苗）。在達到C階段之後，就將向以完全接種的澳洲人民開放國際旅行的權利（編註：澳洲的國家計畫最後階段是D階段，會全面開放國境，入境後需要進行核酸檢測，並且將持續研發可針對變種病毒的疫苗。）

根據澳洲內政部說明，完整接種疫苗的澳洲人，只要是接種澳洲醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）核准的疫苗，返國後只需要在家隔離7天，而非過往需要強制在收費高昂的飯店隔離14天（預計花費3000澳元，超過新台幣6萬元）。未接種疫苗者，或是未接種TGA認可疫苗者，則預計入境後要隔離14天。

圖中多款新冠肺炎疫苗，包含AZ疫苗、輝瑞/BNT疫苗、嬌生疫苗以及俄羅斯的衛星-V疫苗。（圖／路透）

當前，通過澳洲TGA核准的疫苗，共有4款，分別是輝瑞/BNT（Pfizer - BioNTech）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。但考慮到為了讓更多在海外接種疫苗的澳洲人可以順利返國，澳洲內政部指出TGA正在針對Covishield（印度版AZ疫苗）以及Coronavac（中國科興Sinovac）疫苗所提供的保護數據進行初步評估，並且也建議將此兩款疫苗，列入認可清單。

不過澳洲內政部指出，額外認可完整接種Covishield（印度版AZ疫苗）以及Coronavac（中國科興Sinovac）疫苗者可以入境澳洲，跟這兩款疫苗在澳洲被「批准」是兩回事。目前TGA尚未決定是否將這兩款疫苗納入認可清單。除了上述兩款疫苗之外，TGA也將持續根據當前的可用數據，還有所提供的數據來評估「認可的疫苗」。

上述澳洲預計開放國門的計畫，根據《BBC》報導，會先向符合條件的澳洲人實施，也就是為讓因疫情分隔兩地的澳洲家庭們能夠重聚。估計因為澳洲邊境管控而被滯留海外者有數萬人。不會立即向外國人開放，但是澳洲方面也將很快做好相關準備。

根據Our world in data網站統計，澳洲完整接種疫苗的人口比為43.44%、部分接種者為20.73%，劑次人口比達到64.17。按照此水準，目前仍處於國家疫苗接種計畫的A階段，預計幾周內逐漸往B階段、C階段邁進。累積至今，澳洲共有107128例新冠肺炎確診病例，近28天則是有48973例，疫情發展至今病歿者1309人，澳洲當前仍處於疫情高峰，雪梨、墨爾本、坎培拉都仍處於封城狀態。