大陸頂流女星楊冪踏入演藝圈31年，人氣至今高居不下，每部作品幾乎都造成超高討論度，就算經歷結婚、生子到離婚，她的事業幾乎都不受影響；楊冪的美貌和好身材讓她獲得許多廠商青睞，近日網上瘋傳她最新代言商品的美照，貼身皮裙和透膚黑絲襪十分性感，一抬腿完美S曲線全被看光。

日前楊冪代言的服飾品牌釋出一系列最新形象照，分別穿著兩套黑色時尚服飾，一套胸前開深V，事業線隨時會跑出來一樣，腹部是透膚薄紗，露出纖細螞蟻腰；另一套是帥美風的皮革連衣裙，貼身剪裁展現前凸後翹的身材，不科學S曲線全被看光。

近日網上瘋傳楊冪最新代言商品的美照，貼身皮裙和透膚黑絲襪十分性感，一抬腿完美S曲線全被看光。(圖/ 摘自CALZEDONIA微博)

最驚喜的是，兩套服裝下半身都是搭配性感的透膚黑絲襪，楊冪一雙細長美腿誘惑力十足，在拍攝時她隨意抬起腿，皮裙下的蜜桃臀現形，辣得不像話；已經35歲的楊冪，每每釋出的美照都引起熱烈討論，因為身材絲毫不像是已經生過小孩的媽，還是性感的不得了。

楊冪時尚性感的代言照再度美暈一票網友，紛紛熱情留言大讚，「這個魅力這個顏值真的是絕絕子」、「楊冪姊姊真的是神仙顏值，我真的愛了愛了，大美女就是大美女」、「姊姊的美麗可是用言語說不盡的呀」、「楊冪可鹽可甜，一眼萬年，教科書級別的美貌」。