「動力火車」尤秋興（右）與顏志琳今天彩排，演唱〈預知未來〉及〈做工的人〉主題曲。（羅永銘攝）

「動力火車」尤秋興（右）今天手帶護具彩排。（羅永銘攝）

由尤秋興與顏志琳組成的動力火車擔任金鐘典禮表演嘉賓，將以中、台、客語歌頌今年所有入圍優秀戲劇作品。他們今（1日）彩排，大家驚訝尤秋興右手竟吊著護具演唱，原來他的手傷是「肩周炎」也稱「五十肩」，尤秋興表示為了表演整體美觀，今天會將護具脫下，但醫生特別交代手不可以亂動，所以尤秋興會將手乖乖放在貼在大腿上。

尤秋興說這個傷其實是舊疾，加上因為年紀到了使用過度毛病就出來了，52歲的他笑說不是五十肩是「五十二肩」。他也搞不清楚為什麼，最近2周突然發作痛到連手都無法抬起來，因此趕快就醫，「前幾天都還在哀哀叫，做什麼都很痛，今天已經好多了」，並表示目前都在治療請大家放心，大概要2至3個月就會痊癒。

動力火車今年演唱會因疫情延了2次，對這次登上金鐘舞台，他們表示有機會唱給觀眾聽就是開心的事，認為太久沒唱歌會生鏽，尤秋興開玩笑說：「可能到時候可能不只『五十肩』還變『五十喉』了。」對於演唱會何時續辦，動力火車說目前還在規劃，時間應該會在明年。

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮明（2日）晚7點在國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、東森美洲電視同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video及Yahoo TV同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。