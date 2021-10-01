為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，中央與地方攜手合作執行「南山截水溝計畫」，其中龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程(第4標)採用四階段改道措施，預計今年底前完工，1日至3日每晚10時至隔日凌晨5時辦理橋梁吊裝作業，將封閉向上路七段雙向平面道路(沙田路至自強路段)，請用路人提前改道或依指引牌面方向行駛。

建設局長陳大田表示，10月1日起至3日晚間，將全面封閉向上路七段雙向平面道路(沙田路至自強路段)，封閉期間汽車可利用向上陸橋通行，機車請改走自強路等替代道路，屆時請用路人提前改道減速慢行並依現場指引牌面標示行駛，以維用路安全。

陳大田表示，「南山截水溝計畫」自龍井區既有山腳大排水，由南向北延伸至沙鹿區北勢溪，工程總長約2公里，可有效解決沙鹿、梧棲、龍井等海線地區淹水問題，由水利署第三河川局新闢南山截水溝、建設局執行途經的8處新闢橋梁，讓防洪大排途徑處維持既有通行功能，未來完工後，將成為守護海線的重要防洪建設。