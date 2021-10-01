位在花蓮市國聯五路上的漫波假期飯店，今日（1）下午3點許進行拆除作業時，大樓因不明原因突然發生倒塌意外，整棟大樓就往路上倒塌，嚇壞附近民眾，幸好經警消及消防局、搜救隊，邊清除倒塌建物，邊利用生命探測器進行搜索後，確認無人傷亡，花蓮縣建設也要求廠商加派機具，連夜清理現場，預計明天上午10時前完成，由縣府及警察局後續交通恢復工作。

花蓮縣建設也要求廠商加派機具，連夜清理現場，預計明天上午10時前完成，由縣府及警察局後續交通恢復工作。(熱心民眾提供)

根據民眾提供行車紀錄器也拍下倒下的驚悚瞬間，只見7層樓高的漫波飯店倒下後，當場直衝對面百事達國際飯店的騎樓，而1輛黑車也在倒榻地前方即時剎車，當場看見飯店倒在眼前。

據悉，屋齡近40年的漫波飯店日前才申請永久停業，陸續進行拆除作業，沒想到今日卻發生離譜的倒榻意外，現場照片中還可以看見有不少路上的轎車遭壓毀，1輛藍色轎車被埋在瓦礫堆中，另1輛銀色轎車的後半部直接被建築物壓損，預計現場有3輛車遭壓毀。

行經的自小客車行車紀錄器畫面拍下疑似有騎士在倒塌瞬間被掩埋在下面，花蓮縣消防局特搜大隊現用生命探測儀搜救過程中，經過兩個小時搜尋，警方連絡上機車，確認騎士並未被壓傷。

不少當地民眾在事發當下一度認為「地震了」，而倒塌當下共造成附近19戶住戶停電，花蓮縣政府表示，經台電緊急搶修後，國聯五路電力除被倒場建物壓住之變壓器共有19戶無法供電外，已於16：30分恢復供電，花蓮縣長徐榛蔚已指示縣府各局處在百事達飯店成立一級應變中心。