教育部今(1)日安排國教署長彭富源說明學習歷程檔案遺失後續處理進度，但訊息簡要。國民黨立委林奕華表示，如此作法太敷衍，並沒有說明還有多少學校受影響，以及究責單位到底是暨南大學還是廠商。全國高級中等學校教育產業工會祕書長許麗吉則說，由此可見國教署慌了，且此事已重創學習歷程檔案政策與教育部的公信力。

林奕華指出，國教署在今日說明的內容當中，並沒有提到還有多少學校受影響，以及究責單位到底該是暨南大學還是廠商，還有制度面上到底存在那些問題，「總要告訴我們狀況是什麼！」

林奕華也提到，學測即將到來，擔憂高三生如果檔案沒有留存，除了得一邊準備檔案，同時還要備考，學生嚴重受損權益。因此建議教育部趁此機會，對學習歷程檔案進行整體檢討，不要再讓學子當作教改白老鼠。

許麗吉認為，學習歷程檔案遺失案，已重創這項政策與教育部的公信力，而資科司理應在這起事件當中要有角色，協助處理與善後，但目前都是由國教署面對，國教署負責的業務為課程，並非資訊類專業，因此建議教育部可邀請教師團體共組小組，聆聽一線老師的看法，協助學習歷程檔案政策更加完善，更讓這起事件能妥善收尾。

許麗吉說，大多高中教師是贊同學習歷程檔案政策，能紓解學生的升學壓力，可是雞蛋不能押在同一個籃子裡，不能將高中職學生都壓在同一個處理檔案的團隊，教育部必須有所掌握，否則學生權益將一起受損。