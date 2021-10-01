台北市校園BNT疫苗9月22日開打後，卻發生疫苗量不足問題，經北市府向新北市借調，目前疫苗已足夠，可供應急，原定10月5、6日受影響的學校，又可以如期打疫苗。對此，新北市長侯友宜表示，將清點新北剩餘的BNT疫苗數量，全力支援北市。

北市副市長蔡炳坤今早指出，因疫苗短缺，原本10月5、6日排定的19所學校、1.3萬名學生被迫延期施打，在北市府努力下，與新北市調到8000多劑疫苗應急，安排5日施打的學校可如期開打；今晚蔡炳坤表示，經中央協助和新北市調撥9996劑支援，加上1922預約系統餘存3800劑，合計1萬3796劑，疫苗已足夠，10月5、6日原受影響的校園將可如期接種。

蔡炳坤強調，北市第三批疫苗將於10月8日到貨，屆時將歸還新北，未來台灣遇到疫苗不均時，就要趕快展開「協調機制」，才能滿足各縣市需要，他也透露曾致電指揮中心發言人莊人祥並獲協助。