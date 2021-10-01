中職1日公布9月單月投打MVP，中信兄弟鄭凱文單月貢獻3勝、自責分率僅1.29，也是本季首位拿下雙位數勝投的本土投手，繼2014年5月後，再拿下單月投手MVP；打者則由樂天桃猿朱育賢奪下，這也是他今年第2度奪下打擊月MVP。

兄弟9月拿下10勝，其中3勝就由鄭凱文所貢獻，目前更是處於7連勝階段，鄭凱文今年轉任先發投手後，表現漸入佳境，自5月2日開啟一波7連勝佳績，目前有機會繼續推進連勝紀錄。9月勝率百分百，3場先發出賽皆拿下勝投，總計21局投球送出16次三振，單月自責分率1.29、WHIP 0.90、被打擊率0.230，表現出色獲得5票肯定，繼2014年5月後，再拿下單月投手MVP殊榮。

桃猿再度展現「暴力猿」打線本色，9月團隊共擊出17支全壘打，單月打擊率0.286是五隊最佳，其中朱育賢單月貢獻5轟，19場出賽69打數繳出29支安打，進帳16分打點、打擊率0.420、長打率0.667、上壘率0.468。優異表現獲11票青睞，繼今年7月後，再拿下本季第二座打擊月MVP。