山域搜救仰賴攜帶正確裝備、繩結、確保及傷患搬運等基本技能，須高效率正確執行。（袁庭堯攝）

消防人員學習利用扁帶自我確保，克服地形障礙才能接觸傷患。（袁庭堯攝）

消防局強調，「搜救」本就分屬兩項不同的專長，需同時精進。（袁庭堯攝）

高雄柴山每日造訪者眾，尤其是北柴山秘境，不但民眾很難找到，搜救難度也最高。消防局第二大隊為強化「城市郊山」搜救專業，1日舉辦「ORT叢林搜索救援專長班」，透過衛星定位、山域搜索實作課程，提升官方及民間搜救單位的救援能力。

消防局表示，不同於第六大隊下轄百岳南一、二段，第二大隊轄內的柴山雖然僅是郊山，但地勢複雜多變，除主責的鼓山分隊外，須透過初、進階的訓練課程，帶領其他支援分隊的新人熟悉特殊地形，強化山域搜救能力。

課程上半場由山域專家李麗瑛講解GPS地圖系統運用技巧，訓練消防人員定向定位能力。下午則由中華戶外探險協會副理事長宋德威及雲豹工作隊教官群指導，前往內惟古道消防人員實際體驗叢林穿越的困境，學會利用特殊器械開路，繩結、確保及傷患搬運技巧，課程還特地延伸至夜晚，創造擬真的難度。

柴山整體攀登難度並不高，但離開木棧道、進入北柴山秘境前的原始林路況相當差，甚至要砍路才能抵達。消防局坦言，北柴山野徑、岔路太多還形成網絡狀，同仁甚至是軍方人員進入，不熟衛星定位一樣會迷路，只憑記憶根本走不出來。7月時51歲陳姓婦人一早登山後就迷失在北柴山軍事管制區的刺藤林中，歷經一夜求生幸運撿回一命。

宋德威表示，柴山雖鄰近市區、24小時都有民眾健行，但「說小不小」，加上叉路、刺藤、毒蛇、懸崖多，會爬百岳者不見得能克服柴山的環境，搜索單位進入仍有一定難度。

消防局強調，「搜救」本就分屬兩項不同的專長，消防人員原本就專精於「救」難，但「搜」索能力牽涉地域特殊性，仍有強化的空間。未來希望用科學化的方式取代傳統地圖式的搜救，同仁熟系柴山特殊地形及繩索相關搜救技能，一旦遇上民眾求援，便能快速接觸、救回民眾。

歷經12小時課程，十全、新莊、中華、左營、鼓山、大昌、鼎金等分隊，及中華戶外探險協會隊員共計27人順利過關結訓。

「山友很熱心，但是他們卻不會報座」消防局建議，科技時代人手一機，民眾到山域健走，可以利用手機安裝可記錄行走軌跡的APP，安卓系統有「Oruxmaps」、「綠野遊蹤」。iOS系統有「登山客」、「山林日誌」，搭配預先下載的離線地圖，可確保在山中不致迷失方向，遇難時也能報案提供精準定位資訊。