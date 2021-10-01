當地時間9月30日，中國駐美國大使秦剛在央視北美總站接受專訪時表示，中美正在磨合中尋找新的相處之道。他將繼續與美國各界加強接觸，讓美方認識到中美合則兩利、鬥則俱傷。

秦剛說，當前中美關係還處在一個十分困難的時期，需要花很大的氣力，做很多的工作。前不久，習近平主席和拜登總統通了電話，在通話中，習近平主席非常全面清晰地闡明瞭中國在中美關係問題上的原則、立場和主張。

習近平主席強調，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

秦剛說，拜登總統也做了積極的表態，他認為中美關係沒有理由由於競爭而陷入衝突，雙方都應該做出努力，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。兩國領袖也一致同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為兩國關係向前發展創造有利的條件。

談及就任大使以來的工作，秦剛認為，中美兩國正在「磨合」當中，正在尋找新的相處之道，他本人將致力於讓這一磨合更加平穩，少些劇烈。他在赴任至今的兩個月內見了美國各界很多人士，深刻地體會到，支持中美關係發展，支持中美兩國加強交往與合作的人，在美國還是大有人在的。

秦剛說，很多人明確地反對中美脫鈎，反對中美對抗，特別是在美國的工商界、教育界、民間、地方，能夠非常強烈地感受到這種聲音、這種願望。他們希望中美關係能夠盡快地好起來。但與此同時，他也感覺到，對中國的偏見誤解還是廣泛存在的，甚至有些人不願意看到中國好，不願意看到中美關係好，這部分人，他們的能量和聲音也還是不小的。

秦剛指出，中國有句老話「不打不成交」。這個磨合現在還在進行中，通過磨合來重新發現對方，重新認知對方，從而找到一個如何相處之道，這就是中方所主張的。中美應該相互尊重、合作共贏、和平共存。外交其實就是磨合，外交就是同世界各國、形形色色的人來打交道。中美現在正處在這麼一個磨合期，而他的任務簡單說就是使中美這個磨合期盡可能地縮短，使這個磨合的過程盡可能少一些劇烈和意外，多一些潤滑和意料。