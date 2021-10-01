王真琳、范少勳、葉慈毓今出席《四樓的天堂》首映活動。（粘耿豪攝）

王真琳、范少勳、黃秋生、謝盈萱、葉慈毓、編劇樓一安、導演陳芯宜，今出席《四樓的天堂》首映活動。（粘耿豪攝）

香港影帝黃秋生首度主演的台劇《四樓的天堂》1日在台北電影節首映前2集。他這2年除了拍片外，還在台灣主持實境節目《開著餐車交朋友》，被問起台灣、香港兩地跑，有沒有考慮在台買房置產，他回道：「暫時沒有錢買房子，工作多了就自然留下吧。」還妙語反問記者「還是你借我」，現場笑聲不斷。

出道將近40年的黃秋生氣場強大，劇中與他合作的謝盈萱、范少勳、王真琳、葉慈毓等人都不敢造次，謝盈萱表示得知合作時，心情滿興奮，「看過秋生哥的作品，他也是非常厲害的劇場演員，所以第一反應我想知道他是怎麼在角色和戲劇上如何工作的」。不過她坦言自己一度產生心魔，想要在對方面前證明自己，「一度覺得很荒謬了，卡在一個完全沒有意義的事上」，後來調整心態後才好轉。

不過在黃秋生形容謝盈萱是「知性女」，深具魅力和吸引力，他透露自己拍攝前，得知謝盈萱有「舞台女神」的稱號，「我就心想這次真的不可以丟臉了」。開拍初期他有感受到謝的緊張，「不過這種女演員我見過，很有才華又會演戲，內心很有層次」。問起有沒有提點對方，黃秋生說：「人家很聰明，都知道自己的狀況，所以沒必要去加意見，只要輕輕鬆鬆跟隨著變化，像是跳舞一樣」。把一旁的謝盈萱誇得受寵若驚，頻頻和他道謝。

黃秋生對《四樓》幕後團隊讚譽有加，尤其是導演陳芯宜、編劇樓一安，「在香港沒有工作嘛，難得有人那麼遠跑過來，給我工作，我是非常感謝的，跟他們聊天完之後，覺得他們是很專業的工作者，對他們非常非常信任」。他也提到與范少勳的合作，開玩笑說道：「他偷了我很多東西，每天跟我談演技，寫了很多筆記，如果他將來得了影帝，一定要請我吃飯，起碼我有一半的功勞吧！」《四樓的天堂》9日起，每周六晚間9點於公視頻道播出。