美英澳3國宣布AUKUS聯盟及核潛艇協議後，外界高度關注美中在印太地區的戰略態勢是否發生改變。《紐約時報》的分析認為，台灣問題是中國對美國最緊迫的挑戰，從遙遠的澳洲基地或港口出發的轟炸機或核潛艇都無法壓制中國對台灣的優勢火力。美國應該認清軍事力量無法解決問題，應該要在增加中國犯台的經濟和外交成本方面做更多努力。

《紐約時報》發表題為《拜登不該指望靠潛艇協議贏過中國》的評論認為，十多年來，華盛頓致力於以軍事和政治為主導的大國競，拜登本月宣佈了與英澳簽署AUKUS防務協議，據此澳洲將部署美國轟炸機與導彈，並建立核潛艇部隊。表面上看，AUKUS在亞洲部署先進軍事裝備，在與中國競爭上劃出清晰的界線。但這樣做是否有助於應對中國帶來的安全挑戰，或者付出的代價是否值得，仍然大有疑問。

美國及其盟友向數千公里外的台灣投射力量，要比中國向海峽對面160公里的台灣外投射力量困難得多。圖為澳洲廷德爾基地上的美軍B2轟炸機。（圖／美國空軍)

評論指出，AUKUS聯合英語國家對抗中國而受到熱議，但引發其他盟國（例如法國）的問題，也可能損害長期的防核擴散利益。它還將大量資源用於對中國無效的戰略，沒有提供可靠的威懾力，也沒有改變針對北京的地區軍事平衡。

以台灣為例，許多人認為這是中國對美國最緊迫的挑戰，美國政策制定者與軍方都高度關注，推動了五角大廈的預算和規劃。但是兵棋推演表明，美國及其盟友向數千公里外的台灣投射力量，要比中國向海峽對面160公里的台灣外投射力量困難得多。美國根本無法部署足夠的飛機來壓倒中國的飛機和它的導彈防禦系統。盟軍的船隻太少，也太容易受到中國導彈的攻擊，無法控制台灣島周圍的海域。AUKUS協議改變不了這些事實，這些作為的效果不是太少就是太慢。澳洲第一艘核潛艇至少還需要10年時間，而且中國建造核潛艇的速度更快。

評論認為，這不是說美國及其盟友應該放棄台灣，但確實不能指望用從遙遠的基地和港口投送能壓倒中國的優勢火力，從而保衛台灣。不論是AUKUS的潛艇或澳洲起飛的美國轟炸機，失敗的戰略不可能改變軍事失衡的事實。

首先，盟友的信任正是此時美國迫切需要的，而AUKUS得罪法國，外交成本太大，可能在北約內部導致不必要的摩擦，會增加就中國問題與法國合作的難度。其次，這份協定也曝露了美日印澳四方會談(Quad)的弱點，成員國願意在衛生和軍演等方面合作，但顯然不想或不能與中國直接對抗。此外，AUKUS還有可能引發一些東南亞國家的恐慌，它們擔心在大國競爭中左右為難。

評論認為，拜登政府應該進行更具成本效益的投資，從而遏制中國投射軍事力量的能力，例如遠端防空和反艦導彈，而不是那些不可能在中國自己的家門口壓制其力量的昂貴系統。美國應該認識到軍事力量解決不了問題，應該在增加中共犯台的經濟和外交成本方面做更多努力。

文章最後說，拜登應該保證像AUKUS這樣的協定不會破壞美國的威懾信譽、它的聯盟和合作關係，以及在防止核擴散等領域的長期利益。在大國競爭中，過分關注某一點經常導致美國喪失長遠的競爭力。