陳昇許久未與粉絲見面，心情興奮。（粘耿豪攝）

陳昇年初戰勝口腔癌，近來率領「新寶島康樂隊」推出新輯《剪剪花》，1日在台北Legacy開唱。新寶島康樂隊將於明年歡慶成軍30周年，陳昇表示明年計劃發行最後一張專輯，還想盛大舉辦像是「生前告別式」的畢業典禮。

陳昇開心說可以看到自己的畢業典禮，完全不會留下遺憾，更強調這不代表新寶島康樂隊要解散，「好像浴火鳳凰，碰到火會結出更美好的東西，也許會提振我們自己，有時候老牛拉破車反而沒甚麼趣味。」

受到疫情影響，他們時隔5個月再度重回舞台演出，陳昇直喊忍了很久，從今年春酒至今粗估已延期、取消逾20場演出，團員、樂手期間快崩潰，陳昇形容失去舞台的藝人，像是農夫沒有田地可以耕種，今年會舉辦跨年演唱會？陳昇無奈抬頭看天上：「一切都問天，要老天爺賞飯吃，我們先準備好。」

62歲陳昇先前已施打第1劑AZ疫苗，他憶起當天傍晚情緒很嗨，感覺吃了很多感冒糖漿，也寫下不少創作，結果他隔天精神恢復後，看到前晚的作品，自嘲：「這什麼爛東西，昨天這麼濫情。」他看到現在大眾很關心疫苗，認為似乎有點太緊張，「從小大到我們打了多少東西進去（身體），有人關心這是什麼牌子的嗎？」也希望大家健康平安，疫情趕緊消散。

陳昇口腔癌痊癒後，生活作息正常，還跟醫生變成好友，雙方保持非常緊密關係，會定時回醫院檢查監控，他平時在工作室忙創作畫畫，笑虧近期有時一整天都沒說話，晚上回家後，要跟老婆說話時，突然發現喉嚨發不出聲音，他笑說喉嚨都沒運動，在演唱會上要一次講完3天份的話。

陳昇在台北民生社區的投資餐廳「邀月兒」日前已歇業，昨透露因為大環境、經濟因素衝擊，加上他會害怕副業影響到主體的音樂、表演工作，逐漸變成困擾，去年疫情爆發後開始思考把餐廳停業，「沒有龜龜縮縮，很健康的在做」，損失金額？他僅說由會計處理，「我不是很懂，每個月不太一樣。」