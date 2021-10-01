吳姍儒（Sandy）今天為麥卡倫藝廊擔任導覽嘉賓。（羅永銘攝）

31歲的吳姍儒（Sandy）今（1日）出席麥卡倫活動，愛情事業兩得意的她，今年第4度入圍金鐘獎仍感到很緊張，因她日前宣布明年將嫁給愛情長跑5年的CEO男友，對於婚後想生幾個小孩，她說一切聽天由命，只在乎小孩與爸爸吳宗憲的「隔代遺傳問題」，開玩笑說：「如果真的生出來跟外公長得一樣，這個小孩我會直接丟掉！」

Sandy日前宣布明年1月29日將在文華東方辦喜事，她透露婚事其實都還沒開始準備，就被爆料出來，「我還在想金鐘，而且爸爸說要邀請很多人，我問他要邀請誰？場地夠不夠大？還要考慮男方的安排，等下次有公開活動就有進度分享。」也嬌羞透露未婚夫「只是照片帥，本人還可以」，是教會認識的朋友，婚紗也不敢選太辣，因為怕嚇到未來的公公。

被問到未來想要生幾個小孩，Sandy還沒有想這麼多：「天啊！想這麼遠，生幾個就聽天由命，多也好、少也好，沒有也沒關係。」還不忘虧吳宗憲：「只希望不要有隔代遺傳的問題，我還是會怕，如果真的生出來跟外公長得一樣，這個小孩我會直接丟掉！」她表示爸爸不急著抱孫，希望女兒一切都好、懷孕順其自然，保持健康最重要。