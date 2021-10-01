花蓮市國聯五路漫波假期飯店今下午施工拆除過程中突然倒榻，經過清查發現僅有3台自小客車遭壓毀，並未造成人員傷亡，縣府以及調查單位已介入調查造成倒塌原因，承包商晚間也發出聲明，可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌，包商也表示驚擾到民眾，也請各界見諒。

「差1、2秒」他躲過倒塌飯店！曝身後騎士加速逃出死亡區

位於花蓮市國聯五路上的漫波飯店1日在進行拆除作業時，發生倒塌意外，透過空拍畫面可見，高達7層樓的飯店壓在馬路上，飯店本體鋼筋水泥斷裂毀壞。（民眾提供）

漫波假期飯店今日（1）下午3點許進行拆除作業時，大樓因不明原因突然發生倒塌意外，整棟大樓就往路上倒塌，嚇壞附近民眾，幸好經警消及消防局、搜救隊，邊清除倒塌建物，邊利用生命探測器進行搜索後，確認無人傷亡，花蓮縣建設也要求廠商加派機具，連夜清理現場，預計明天上午10時前完成，由縣府及警察局後續交通恢復工作。

位於花蓮市國聯五路上的漫波飯店1日在進行拆除作業時，發生倒塌意外，透過空拍畫面可見，高達7層樓的飯店壓在馬路上，飯店本體鋼筋水泥斷裂毀壞。（民眾提供）

漫波假期飯店屋齡已超過40年，日前售出後，現在拆除現地重建。至於大樓為何倒塌？縣府已深入調查。承攬拆除作業承包商亞國機械工程行也發表聲明：此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。

為此承包商亞國機械工程行也發表聲明。全文如下：

本公司承包花蓮市國聯五路192號危險老舊建築物拆除工程，發生全棟倒塌意外，目前正全力搶救清除中。

此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。

除感謝警消人員辛勞之外，尚請各界配合不要圍觀，造成清理困難。造成附近居民不便，尚祈各界見諒。

亞國機械工程行 敬上