第10屆立委第3會期立委評比出爐！台灣基進立委陳柏惟在此次評鑑中的全院評比中並未得到任何獎項。而在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星。值得注意的是，其提案數、通過數亦通通掛零。而相較同為台中市選區的民進黨立委張廖萬堅5顆星、莊競程4顆星表現差距甚大，引起外界議論。

「口袋國會」以立法院全院立法委員的法律提案及修正量、口頭發言總量等做為評比指標，在各項指標中評比全院前十位及各委員會前三位表現優質立委給予星級，最後再綜合評估，獲得三星者為優良立委，四星以上，方為優質立委。而在本會期為首次口袋國會評鑑變革，納入民眾黨和時代力量黨立院黨團提案，作為小黨委員評比依據。

據「口袋國會」此次公布的立委評比，全院獲推薦立委人數高達23人，創歷史紀錄。其中6人獲得「全院優質立委」五星以上評比，7人獲得「所屬委員會」5星以上評比。其中國民黨立委林奕華，是唯一一位2項評比都獲得6星最高評價的立委，更是「口袋國會」創立評鑑模式以來，首位獲得「雙6星榜首」得獎者。

國民黨立委林奕華是唯一一位榮獲「全院優質立委」、「所屬委員會」評比都獲得6星最高評價的立委，更是「口袋國會」評鑑以來，首位獲得「雙6星榜首」得獎者。(圖/翻攝自 林奕華臉書)

時代力量立委王婉諭則是在「全院」評鑑拿下6星，「所屬委員會」拿下5星，成為本次評鑑「榜眼」。台灣民眾黨立委高虹安，則是在「全院/所屬委員會」2項評比拿下「雙5星」的優質立委，表現同樣亮眼。以小黨來說，高虹安和王婉諭表現實屬不易，相當優秀。

台灣民眾黨立委高虹安獲「口袋國會」評為立院全院及教育及文化委員會雙料 「五星優質立委」。(圖/翻攝自 高虹安 臉書)

而在「全院」評鑑項目拿下5星立委的，除了高虹安外，還有時代力量立委陳椒華、國民黨立委謝衣鳳、民進黨立委黃國書。

民進黨立委 劉建國。(圖/翻攝自 劉建國臉書)

值得注意的是，正面臨10月23日被罷免投票的台灣基進立委陳柏惟，在本次「全院」評比中並未得到任何獎項，1星未得。僅在「所屬委員會」因發言次數全勤而獲得1顆星，但更值得一提的是，陳柏惟其提案數、通過數亦通通掛零。相較同委員會的民進黨立委劉建國獲得6顆星，差距甚遠，其表現如何民眾有目共睹。

口袋國會今天（10/1）公布立法院第十屆第3會期評鑑結果，恭喜所有受推薦的優質/優良的委員，特別感謝親自出席受獎的委員！ ＃委員問政辛苦了！ ＃全院四星以上女委員佔82%，巾幗不讓鬚眉！ 由口袋國會發佈於 2021年9月30日 星期四

「罷免陳柏惟」臉書粉專1日則指出，根據公督盟最新一期的評鑑，事實上陳柏惟在國防外交委員會的表現並不好，以「公民評鑑」的項目問政專業、價值立場 、問題解決、問政態度與技巧來說，陳柏惟在經過七十人次的評鑑之後，僅有拿到十六分。跟王定宇同分，也只贏過兩個國民黨的委員，在十二名委員中排名倒數第三。「罷免陳柏惟」粉專質疑，這種表現陳柏惟跟民進黨也好意思說他問政超級優秀認真？是不是看錯了一個小數點？

🏅感謝口袋國會肯定虹安問政！獲頒雙料五星優質立委！🏃‍♀ ... 由高虹安發佈於 2021年9月30日 星期四

🔆 口袋國會今日公布第10屆第3會期優良立委名單，我在 #全院及委員會均獲得六星最高成績，是 #口袋國會評鑑以來史上首位獲得雙六星成績立委！一切都要感謝我的團隊和所有朋友的支持！ 🎈第三會期立法院教育與文化委員會審查了有關校園禁電子煙的《... 由立法委員林奕華發佈於 2021年10月1日 星期五

轉到外交國防委員會的第一個會期，建國獲頒「#口袋國會」評鑑：外交國防委員會【#唯一６星優質委員】的殊榮，也獲得 #全院評比３星優良委員，深感榮幸！ ⠀⠀⠀⠀ 感謝口袋國會的評鑑與肯定！不論是在外交國防委員會還是其他委員會，只要是對台灣國民好的法案與提案，我們會繼續全力以赴，不辜負雲林鄉親對建國的期待！ 由劉建國發佈於 2021年9月30日 星期四

時代力量立委 陳椒華。(圖/翻攝自 陳椒華臉書)