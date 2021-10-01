機車騎士死裡逃生影片曝光 大樓倒塌瞬間1動作超神迴避

「差1、2秒」他躲過倒塌飯店！曝身後騎士加速逃出死亡區

花蓮「漫波飯店」今（1日）下午3時許進行拆除作業時整棟大樓倒塌到路上，一度傳出壓住1名機車騎士，所幸後來警消找到騎士本人，目前已確定無人傷亡；而騎士後方的行車紀錄器畫面曝光，只見騎士當時行駛到大樓下方發現大樓竟正朝他倒下，隨即猛催油門、加速騎到前方對向車道，才驚險躲過一劫。

稍早先是曝光一段行車紀錄器影像，1輛黑色轎車在大樓倒塌前緊急煞停，駕駛眼見大樓在他面前倒下，而在黑車前方還有1輛機車，原本傳出機車騎士受困倒塌大樓中，所幸警消後來已發現王姓男騎士，而黑車的行車紀錄器也隨之曝光，王姓騎士當下加足油門一個閃避衝到對向車道。

據了解，位於國聯五路的漫波飯店已申請永久停業，1日下午正在進行飯店拆除作業，豈料卻在拆除作業進行時，高達7層樓整棟飯店突然直直倒下，而在飯店倒塌瞬間疑似有機車騎士湊巧行經前方，花蓮特搜隊正帶著生命探測儀在斷垣殘壁中進行探測，釐清是否有人員受困在瓦礫堆之下。晚間6時許回報，已尋獲畫面中的該位騎士，所幸人並沒被壓傷。

漫波假期飯店屋齡已超過40年，日前售出後，現在拆除現地重建。至於大樓為何倒塌？縣府已深入調查。承攬拆除作業承包商亞國機械工程行也發表聲明：此飯店當初就是因為辦理危老更新，屬於老舊飯店，因此可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。