Netflix南韓原創劇《魷魚遊戲》才推出約2週，便已在全球爆紅。「英國廣播公司」（BBC）1日指出，該劇的「生存遊戲」主題雖已不新鮮，但引人注目、具備反差性質的畫面，以及年輕族群對劇中角色的共鳴，讓觀眾們對其無法自拔。

《魷魚遊戲》描述在現實生活中無路可走的456名參賽者，為了456億韓元（約新台幣10.7億元）的高額獎金，挑戰落敗就會喪命的生存遊戲，不過競爭內容卻是兒童時代的懷舊遊戲。該劇在上架一週內站上全球Netflix排行榜首位，未來更有望擊敗《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），成為Netflix有史以來播放量最高的原創劇。

BBC指出，「生存遊戲」類型的劇情雖已不新鮮，但如《魷魚遊戲》導演黃東赫所言，一群看不到未來的成年人，冒著生命危險進行兒童遊戲，讓人們被其諷刺性吸引；簡單的遊戲規則也能讓觀眾迅速理解，進而將注意力集中在人物和劇情中。

專家們還將成功歸功於該劇的人物設定，因為來自社會不同階級卻同樣背負嚴重經濟壓力的角色，容易引發觀眾的共鳴與同情。南韓祥明大學全球文化內涵教授金平江告訴BBC，這點在年輕族群中特別明顯。因為與其他東亞國家一樣，過度激烈的競爭使許多年輕人不再對未來抱持幻想，但據中遊戲雖然致命，卻讓飽受不公和歧視者獲得「最後一次公平競爭的機會」。