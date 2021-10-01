台南市鹽水區農會以紅龍果壽司飯獲得農糧署2021全國農村稻香米點創意競賽冠軍。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府推廣種植台南16號米，鹽水區、六甲區農會今年以台南16號米參加農委會農糧署的全國農村稻香米點創意競賽，以紅龍果壽司飯、六寶餐盒拿下冠亞軍，這兩家農會的得獎餐點，下星期起也將開始試賣。

農糧署於「2021全國農村稻香米點創意競賽」，邀集各地農會及產銷班料理達人一同發揮創意與巧思，打造台灣新型態米食料理，9月28日在25個參賽隊伍激烈競爭下，台南市鹽水農會、六甲農會包辦了冠亞軍。

鹽水農會表示，家政班員運用在地青農生產紅龍果，與具有產銷履歷標章的台南16號米結合，創作出色香味美的「紅龍果壽司飯」，獲得評審青睞奪冠，班員都非常驚喜，得獎的壽司便當即將在門市以最優惠的價格、事先預購方式推出。

鹽水農會說，當初發想時，想了很多種產品，後來覺得攜帶方便的壽司很符合現代人忙碌生活的需求，又為了與一般壽司做出區隔，因此選用顏色討喜的紅龍果打汁，幫米上色。因紅龍果的紅色主要是甜菜根素，保色不易，經過多次調配比例才成功。

六甲區農會家政班媽媽為了參賽，決定運用當地青農食材，包括在地養殖台灣鯛、竹筍、雞蛋、蔬菜，再搭配以鳳梨酵素醃製後製成軟嫩適中的豬排，研發便當的兩個月期間，家政班媽媽們不知吃了多少塊豬排。目前農會也加緊與廠商合作，下星期起可望推出販售。

台南市政府農業局長李建裕指出，台南16號米口感Q彈、香氣十足，結合在地生產水果、肉品及蔬菜都是極佳選擇，期盼鹽水區農會及六甲區農會持續努力，活化在地產業，提高農民收益。

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