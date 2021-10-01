富邦悍將洋投羅力因身體不適跳過1次先發，拉上楊彬生涯初先發，他繳出5.2局無責失的好投，他自評自己初先發表現有8、90分，「讓我比較有自信，知道自己在這個地方也是可以投。」總教練洪一中也大讚子弟兵，「又多了1個可用之兵。」

楊彬昨天開賽接連解決猿隊10名打者，前5局無失分，6局2出局後出現亂流，加上隊友守備出狀況，讓他丟掉2分非自責分，最終初先發以敗投收場，但他的好表現受到2隊總教練與投手教練布魯斯的肯定。

對於自己的初先發表現，楊彬感到滿意，「控球、與打者對決的策略做得滿好的。」他透露之前收到升一軍的通知後，有稍微猜一下可能會在昨天先發，也有像隊友請益桃猿打者的習性。

今年首度升上一軍，踏上新莊棒球場投手丘，楊彬認為亢奮心情更多一點，「可以在這邊投球，投起來滿開心的。」不過6局碰上亂流，只差1人就能完成優質先發，他也坦言可惜，很想多抓1個出局數。

楊彬進到職棒3年來，前2年在一軍僅留下11場後援出賽紀錄，今年則是在二軍出賽15場，其中有12場先發，繳出6勝3敗的成績。他表示，在二軍時教練都有設定功課，像是上場後要馬上進入狀況、壘上有人時不要太容易被得分等，利用每場比賽去修正自己的缺陷，「現在頭起球來也比較安定，不會不知道自己要幹嘛。」

楊彬的表現也獲得洪總的誇讚，「他控球、球速進步很多，多了1個可用之兵。」投手教練布魯斯也直呼他昨晚的表現「很楊彬」，布魯斯說：「他總是一直保持競爭的心態，讓自己表現得很穩定，投起球來相當有自信。」布魯斯透露，下周楊彬會繼續留在一軍，還有繼續出賽的機會。