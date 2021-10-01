預計日本前外務大臣岸田文雄在11月眾議院大選後，將順利接替菅義偉，成為日本第100任總理大臣、日本首相。國家安全研究所助理研究員王尊彥今（1日）撰文指出，岸田因關注人權在對中外交上將更為慎重，且在中國軍事威脅下將持續強化日本防衛力及西南防衛相關作為。日本民調亦顯示，日本民眾對中國威脅危機意識高漲。因此與中國重啟對話短期內恐非岸田的選項，反而會選擇與台灣加強對話。

在安倍晉三執政期間（2012-2020），岸田於2012至2017年擔任外務大臣，其後轉任自民黨政務調查會會長，也是自民黨內派系「宏池會」的會長。岸田性格穩重溫和，常被視為鴿派人物，惟在對中國立場上，迄今少見有「對中軟弱」之批判。

日本社會近年對中國的人權侵害行徑常有批判，尤其北京鎮壓香港民主運動，引發日本朝野一致、官民一同地譴責中國。在此情況下，岸田文雄在自民黨總裁選前即主張，執政後將在首相官邸設置專責人權問題的首相輔佐官，反映渠對中國迫害人權問題的關注。

儘管岸田處理對外關係穩健溫和，但渠已將人權議題設為外交上重點關注事務，未來可能常發關切之聲，由此可預見日中兩國的外交對立，將因此進一步浮現，而部分人士期待的日中建交50周年的友好氣氛，也更難形成。再加上指標性人物二階俊博離任黨幹事長一職後，自民黨內的親中派勢力可能進一步萎縮，在此情況下，順利邀請習近平明年訪日的可能性，就更微乎其微。

在國防領域，判斷岸田新政啟動之後，日本的防衛政策仍然會維持迄今設定之方向，也就是《防衛白皮書》中所示「中國乃日本最大安全關注」，並依此方向持續強化防衛日本西南諸島的諸項規劃。

岸田在9月13日選前記者會上，強調應關注日本的安全環境，他表示為維護日本的安全，擁有「對敵基地攻擊能力」係「有力的選項」。在這方面，早在去年12 月18日的內閣會議上，菅義偉政府已通過〈有關整備新型飛彈防禦系統以及強化防區外防衛能力〉一案，敲定發展新型「遠攻飛彈」以強化「從敵攻擊範圍外應處敵威脅」之能力，而未來應會據此落實相關建軍政策。

岸田也主張增加防衛費用。對於外界熟知的「日本防衛費設有GDP 1％限制」，他表示防衛預算並非一定要在GDP百分之多少以內不可。事實上今年5月，曾任防相、現任自民黨安保調查會會長的小野寺五典即主張，應該增加防衛經費以強化對中嚇阻。其後，現任防相岸信夫以及官房長官加藤勝信，也接連公開表示，防衛預算不受「GDP 1％」之限制，顯示此議題在自民黨內已有共識。

除此之外，岸田在記者會上也表示，日本在島嶼防衛、飛彈防衛、太空、網路等方面的安全環境，已越來越嚴峻，故須思考日本應有的防衛態勢。日本政府在2018年《防衛計畫大綱》中，提出「多次元統合防衛力」構想，積極強化太空、網路和電戰等新作戰領域之戰力，而今年度防衛經費也顯示，日本防衛省在太空和網路等新作戰領域的預算確有增加。「多次元統合防衛力」構想之提出，其實是日本面對中、俄兩國軍力在相同領域中的快速進展，而被迫採取的因應作為。在此意義上，也可說該構想實係為針對前述兩國。換言之，只要中、俄兩國繼續強化新領域作戰能力，未來岸田政府持續在新領域的建軍整備，便具有實質意義。

尤其中國仍居日本評估的外來威脅之首位，近年對日本宣稱擁有主權的釣魚台（日本稱尖閣諸島）之動作日益頻繁，中國海警船除進入釣島周邊海域外，近來更出現長期滯留該海域，甚至追趕作業中日本漁船的行徑。而中國今年通過《海警法》後，雙方對立局面更進一步升高。

日本為保衛其西南諸島，自2010年起著手「西南防衛」規劃，安倍晉三執政期間，積極推動等島嶼防衛用武器的研產（例如「高速滑空彈」、「12式」對艦飛彈）、攻勢武力的成立與部署（例如「水陸機動團」）、以及在奄美大島以及沖繩本島以西的宮古島、石垣島和與那國島上配置警備、飛彈和沿岸監視等部隊。在此同時，也成立離島特警部隊，因應島嶼遭到登陸等情事。

岸田執政之後，只要北京當局不修正其侵擾行徑，中國仍會是日本眼中的最大安全關注（威脅），而「西南防衛」也就會持續是日本防衛規劃的重中之重。

自民黨總裁選舉前夕，日中兩國在防衛與外交兩方面的關係實乏善可陳，也難看出短期內會出現改善契機。儘管岸田在選前強調兩國應進行對話，但日本主流媒體的民調卻均顯示，日本民眾對中國威脅的危機意識高漲。在不易取得中國讓步的情況下，與中國對話是否能夠受到國內民意的支持，不無疑問。換言之，與前述「擁有對敵基地攻擊能力」相比較，「與中國重啟對話」短期內恐非「有力的選項」。

反倒是在距離與那國島僅110公里之遙的彼岸－台灣，在疫情全球肆虐之下，台日雙方也彼此相互支援抗疫，雙邊關係快速進展，台日執政黨之間甚至舉行史無前例的國防與外交「2加2」對話，台灣在日本防衛政策與對外關係上的能見度正急速攀升。

日本黨政人士的公開挺台發言，以及日本國內對「台海有事就是日本有事」的相關論述，反映日本已經深刻認知到，台日在地緣上的接近及其對日本安全的影響，尤其是「台灣有事」對日本安全難以迴避的衝擊。

日本防衛副大臣中山泰秀和佐藤正久參議員，在公開演講中均以地圖強調此點，即是明證。日本政府或已理解到，與民主台灣對話並推動合作，比跟缺少誠信的中國對話，將更有利於日本的國家安全，更讓印太地區志同道合的國家放心。相信強調「對話」並願致力確保日本安全的岸田文雄準首相，未來應會持續關注台灣情勢，並支持台日間的對話與互動。