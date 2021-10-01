樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）昔日紅遍全球，但因為精神疾病的關係已不如以往，更自曝多年來受父親傑米監管，失去自由和財富；在布蘭妮勇敢為自己爭取權益，洛杉磯高等法院昨（9/30）日也暫停傑米的監管權，沒想到今（1）日布蘭妮就大解放，曬出多張全裸照慶祝，嚇壞許多粉絲。

今日布蘭妮在IG更新近況，曬出一連串幾乎都是全裸的辣照，雀躍地分享自己人在太平洋某小島玩耍，還表示「在天堂度過美好的一天慶祝」；雖然小甜甜布蘭妮沒有明確指出慶祝何事，但據美媒報導，洛杉磯高等法院昨日已暫停她親生父親傑米的監管權。

照片中的布蘭妮嗨到脫到一絲不掛，只用可愛的小花圖案巧妙遮住三點，從她的一舉一動都能感受到她發自內心的愉悅；還有多張在海邊玩到上空，只用雙口捧著傲人雙峰的清涼照，連乳暈都若隱若現，疑似走光，尺度像是恢復過去瘋狂時期的她。

39歲的布蘭妮在6月底首度公開談論有關父親監管她多年對她的慘痛影響，原先因她長年受精神疾病困擾，所以常有失序脫軌的舉動，因此法院在2008年裁定她的父親傑米擔任她的監護人，還是她6000萬美金（約新台幣16.7億元）的財產託管對象。

所以布蘭妮從前年和父親對簿公堂，卻都未果，在今年又提出申訴，還以視訊形式出席聽證會，一一道出多年來過著天天憤怒到以淚洗面，甚至無法入眠的慘況；所幸近日在她積極爭取解除父親13年來的監管下，在昨日洛杉磯高等法院決定暫停傑米的監管權，讓她得以拿回自由和錢財。