香港33歲女星利穎怡（Joan）擁有多倫多大學經濟系畢業的高學歷，從公關轉行當演員的她，早前更因為在主持外景節目《東張西望》總是穿著緊身上衣，大秀34C豐滿上圍受到關注。然而她近日就因為在節目中，傲人上圍離奇崩塌成飛機場，惹來「真空上陣」沒穿內衣的疑雲。

一向愛穿貼身上衣展現好身材的利穎怡，近日主持外景節目，就被發現穿著細肩帶上衣的她，昔日豐滿上圍離奇崩塌成平地，惹來網友質疑她大膽沒穿內衣錄影。對此，利穎怡也透過港媒澄清，否認她真空上陣，感謝大家對她的寵愛，希望能把注意力放在她節目的表現上。

利穎怡主持節目上圍離奇崩塌，惹來沒穿內衣的質疑。(取自東網)

33歲香港女星利穎怡有顏值又有腦袋，擁有多倫多大學經濟系畢業的高學歷。她學成歸國返港，曾擔任公關一陣子，後來在因緣際會下於港劇《愛•回家》客串一角，並在一位導演的鼓勵下，再修讀香港中文大學表演藝術系課程，並報名TVB藝員訓練班，才終於踏入演藝圈。

因為主持外景節目獲得矚目的她，今年3月更在社群網站公開與老公恩愛合照，罕見曬出她的人妻生活，同時也感謝老公陪伴她走過人生的高高低低，並甜蜜許諾：「所以我決定…除了每天說我愛你，也每天親你一下。」