近年來台電致力於整理及保存過去臺灣電業百年來的文史資料，自2016年起展開文化資產保存運維專案計畫，透過文化資產清查保存等行動，發掘歷史寶藏。

繼舊東西線、水力發電系統及配售電等主題後，今年針對電網領域「輸供電系統」進行清查，為電業文資補上更完整的一塊拼圖。本次清查成果共有1581件文物，這些文物從見證近百年歷史的變電所入口標示，到乘載台電同仁設置電纜線路辛勤痕跡的載物滑車，透過文物，讓前輩奮鬥的痕跡歷歷在目，也讓歷史活了過來。

台電說，本次清查的珍貴成整理成《守護文資 舍我其誰》，邀請相關文化資產領域專家學者就電力產業文化資產保存相關經驗進行分享與交流，並播放清查成果紀錄影片。

台電表示，一般人對於供電的了解，通常都先想到發電廠，卻忽略發電廠產生的電力需透過電網，而電網是連接發電端與用戶端的電力動脈，同時記錄了臺灣工商經濟發展的軌跡。一項工程、一條線路、一座變電所，從規劃、探勘、用地交涉、施工到完成送電，都是輸供電事業部同仁一棒接一棒，投注多年光陰所構築。此次以「輸供電系統」為主題，不僅可以從文物中窺視電業的發展，也能了解前人挖土、搬運、灌水泥、興建電力設施的辛勞。

台電指出，此次清查的1581件文物中廣羅各種類型，包含老相簿、測量儀器及電力系統圖等，其中「臺灣電力嘉義變電所」大門入口標示更是耐人尋味。台電說明，台電前身為1919年日治時期成立的臺灣電力株式會社，而輸供電系統自當時就開始萌芽。戰後1946年台電公司正式成立，而嘉義變電所為嘉南地區歷史最悠久的電業建築，其大門入口標示更是於昭和9年 (1934年)建造，歷經近90年，至今仍佇立在嘉義變電所外，成為指引變電所位置的標的。