國內莫德納疫苗短缺，許多人遲遲等不到第二劑疫苗可以接種，但近日卻傳出有民眾自稱是第三類高風險接觸工作人員，到高雄醫療院所接種第二劑莫德納疫苗，高市府也證實此事，並已發出公告，通知各醫療院所替民眾接種疫苗時，務必詳實該對身份。

高鐵員工屬於第七類維持社會運作的必要人員，但卻有民眾向媒體爆料，疑似有多位高鐵員工稱自己屬於第三類高風險接觸工作人員，矇騙醫療院所醫師，成功施打第二劑莫德納疫苗，此外，還將不法手段教導同事使用，甚至在臉書上po文炫耀，種種行為令人憤怒。

對此，高市府衛生局表示，確實有發現類似的案例，目前已經發簡訊通知300多家新冠肺炎接種合約醫療院所，替民眾接種第二劑莫德納疫苗時，務必確認個案身份，在疫苗接種系統詳實核對接種莫德納第二劑對象身份，與第一劑所施打的日期與疫苗廠牌。

高市府衛生局指出，所有未依規定接種莫德納疫苗的42名對象均已清楚掌握，42人均是於9月22日到高雄市立聯合醫院接種疫苗，疑似是因為聯合醫院的疫苗預約系統有所問題，讓民眾有漏洞可鑽，未來將持續調查並釐清相關案情，若是醫院系統問題，會追究相關責任。