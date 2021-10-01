台灣自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽時，成為唯一國旗空白的選手。對此，國民黨主席當選人朱立倫嚴正呼籲北京，兩岸若要良性互動、正向發展，就應克制在國際場合當中的舉動，並提醒蔡政府，陸委會、外交部應發揮該有的功能。

朱立倫說，受到中國大陸方面的干預與施壓而導致中華民國國旗在轉播被撤下，被打壓的不只是選手的權益、不只是在海洋中徜徉的自由，更是台灣人在國際社會中活動的自由。

他嚴正呼籲北京，兩岸如果要有良性互動、正向發展，就應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為。即便民進黨執政後兩岸關係陷入僵局，但台灣仍有許多民眾願意對大陸抱持客觀與善意，這類打壓我方國際空間的做法，只會讓台灣人民的心理距離與大陸越來越遠。

朱立倫也提醒蔡政府，在整起事件發生過程中，陸委會是否有發揮功能、向大陸方面溝通表達異見？外交部是否有協助台灣代表團向主辦單位表達嚴正抗議與協助處理？

他批評，現在中華民國是民進黨在執政，當兩岸關係徹底斷線，蔡政府無能與對岸保持對等尊嚴的往來，也無力用實際做法維護台灣人在大陸境內與國際上的權益，除了綠營黨公職紛紛貼文開罵，用政治口水出征政治對手之外，這個政府到底還為維護國格做了什麼？有沒有要求大陸、要求AIDA應該讓我們把國旗掛回去？

朱立倫強調，政治或許很複雜、兩岸關係或許很複雜，但民眾要的很簡單，就是要看到我們的國旗可以自由飛揚、台灣人征戰世界不會遭受打壓。真正做到守護台灣選手的權益，捍衛中華民國的國格，國民黨會為此來努力。