秋冬將至，除了要幫衣櫥換季，化妝品也該換上秋冬色彩了，近日NARS、YSL、PUPA、M·A·C推出唇彩新品，充滿仙氣的色彩讓人忍不住想入手，每色都適合在秋冬使用，讓人陷入選色障礙，只買一支根本不夠！
▍1.NARS雲霧唇誘全新6色
NARS雲霧唇誘從2020年持續熱燒到2021年，在各大美妝版都坐擁極高討論度，甚至燃起眾多唇膏控包色的衝動，堪稱是人生裡只擁有一支還不夠的經典霧面唇彩，今年秋冬推出全新6色，任選一色都能讓人美到驚呼。全系列12色不怕找不到合適唇色，只怕妳失去理智，忍不住包色處理！
▍2.YSL奢華緞面絲絨唇膏誘惑棕紅系列
YSL奢華緞面絲絨唇膏在2021年周年慶期間將推出全新極致誘惑棕紅系列，全新6大「超顯白高級棕紅」美色，更符合亞洲人膚色，塗抹瞬間更加顯白，搭配高訂麂皮革霧光質地，刷新棕紅新境界，獨特訂製斜角設計，讓唇膏獨特的稜角設計不僅能夠精準描繪唇型，還能勾勒出俐落唇峰。
▍3.PUPA I’M SEXY性感漆光唇釉
義大利彩妝品牌PUPA推出唇彩新品「I’M SEXY性感漆光唇釉」，是唇彩系列中首創兼具豐盈保濕及鏡光妝效的唇釉，以獨家雙相液態唇釉技術，質地輕盈滑順、使色彩更鮮豔飽和質感，在唇瓣上形成輕透的高光薄膜，具有不沾杯鎖色效果。就算戴口罩持妝一整天，也完美不失色。
▍4.M·A·C超水感持色水唇膏
M·A·C推出全新「超水感持色水唇膏」，水感琉光質地，含有7種保養成分，上唇充滿滋潤感，打造零唇紋效果，同時飽和顯色、持久超水潤，剛上市就引爆全球好評浪潮，首款LOGO印刻膏體子彈，讓它不只是唇膏，更是時髦配件。
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