知名電競選手兼網紅Toyz劉偉健近日因涉嫌販賣二級毒品大麻遭羈押，被送進台中看守所，也讓他的賽車手女友奈奈（Betty）瞬間成為網友關注焦點，甚至還有實況主爆料奈奈是上游，各種謠言瘋傳。然而稍早他的團隊企劃周周就在YouTube頻道發布長達2分39秒的重大聲明影片，劈頭就是強調：「我跟他女朋友奈奈，還有旗下所有員工完全都是不知情。」再次吸引網友熱烈討論。

Toyz涉嫌販毒被羈押，消息震驚實況界，而他的團隊企劃周周今(1日)也透過Toyz YouTube頻道上傳重大聲明影片，說明整起事件的來龍去脈，「我跟他女朋友奈奈，還有旗下所有員工完全都是不知情，也沒有做任何的參與。」

周周表示9月28號當天下午，Toyz突然來他家找他，身邊還很多穿便服的人，並告知他Toyz涉及毒品案，令他當下有些錯愕，也不知道該如何是好，只好聯繫Toyz的女友奈奈討論該如何處理此事，「他女朋友又認識律師，所以律師這塊就交給他女朋友去討論跟處理。」

周周還提到，Toyz靠著工商與直播賺很多，認為Toyz不是個會去賣毒品的人，他至今也不相信Toyz會去販毒，但因為偵查不公開之緣故，無法跟大家交代太多。最後周周再度為奈奈澄清，外傳奈奈是Toyz上游的傳聞全是謠言，因為根本不會有人會知道詳細案情，待案件明朗後，會再跟所有觀眾交代詳細狀況。

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