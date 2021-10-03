台灣證券交易所統計，台股今天收在16570.89點，較上週下跌689.3點，跌幅約3.99%。全體上市公司市值約新台幣50兆9408億元，較上週減少2兆877億元，減幅3.94%。

證交所指出，產業別指數漲幅以觀光類指數上漲2.44%最大，跌幅以航運類指數下跌11.5%最大。未含金融類指數下跌647.68點，跌幅約4.3%；未含電子類指數下跌613.01點，跌幅約3.12%；未含金融電子類指數下跌637.82點，跌幅約3.76%。

本週集中交易市場總成交金額約1兆5113億元，全體上市股票成交金額為1兆4452億元，股票成交量週轉率為2.99%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4524.72億元，占全體上市股票交易金額31.31%；航運類2583.22億元，占比17.87%；電子零組件類1313.71億元，占比9.09%。

上市股票本週成交量週轉率前3名產業，依序為造紙類11.88%、航運類8.75%、化學工業類7.37%。

證交所說明，累計今年初迄今共181個交易日，集中市場總成交金額約75兆4887億元，市場日平均成交金額約4170億元；股票成交量週轉率為165.53%，股票日平均成交量週轉率為0.91%。（編輯：張良知）1101001