你知道嗎？俄羅斯是全球第一個為動物註冊新冠肺炎疫苗的國家。北歐國家芬蘭接棒俄羅斯，走上類似路線，決議要為毛皮工廠內飼養的動物施打專屬的新冠肺炎疫苗，第一個受惠的族群就是「貂」！

根據《俄羅斯新聞通訊社》報導，芬蘭將在芬蘭育種者協會（FIFUR）將載貨德芬蘭食品管理局的有條件許可之後，預計在未來幾周之內開始替「貂」接種新冠肺炎疫苗。FIFUR執行長Marja Tiura指出，芬蘭的毛皮產業將會是歐盟中第一個為動物們接種疫苗的產業。

根據了解，芬蘭預計為貂施打的疫苗名為「FurcoVac」，是由赫爾辛基大學一個研究團隊所研發，並且在當地博藤區（Ostrobothnia）中部的坎努斯（Kannus）的一家毛皮農廠進行測試。FurcoVac仍是實驗性疫苗，獲得有條件的許可，而因為並沒有進行臨床試驗，所以沒有獲得貿易許可，不可進行商業銷售，僅能在芬蘭境內1000家毛皮農場中使用。

根據FIFUR研究總監Jussi Peura說法，FurcoVac疫苗採用了跟人類所施打的新冠肺炎疫苗一樣的原料，所以在生產製造過程中也遭遇不少困難。當前，FurcoVac為了芬蘭境內所有人工飼養的貂都預備了足夠施打2劑的疫苗量，且也準備好施打追加劑的計畫。

據Jussi Peura所言，接下來幾周坎努斯當地的毛皮農廠就會進行剝皮作業，在那之後就可以為剩餘人工所飼養的物種施打疫苗。目前已經預留的疫苗量有50萬劑。這些人工飼養的貂，都是為了生產貂皮而用，但是被認為有極高風險會感染新冠肺炎病毒。而水貂已被證實可以將新冠肺炎病毒傳染給人類，是目前唯一被證實的物種。

儘管在為「貂」施打疫苗的行動上如此積極，但事實芬蘭境內並沒有出現有「貂」感染新冠肺炎的例子。對比之下，丹麥、西班牙、荷蘭、法國等都曾經為了預防水貂感染新冠肺炎後，導致病毒進一步突變再傳染給人類，曾預防性撲殺大量水貂。丹麥就曾在發現有貂感染新冠肺炎後，下令撲殺約1500~1700萬隻水貂，為此決定，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也在巡視毛皮農場時不禁落淚（編註：丹麥是全球最大貂皮出口國，全球市佔約有4成）。

倫敦大學遺傳學家Francois Balloux曾經指出，水貂養殖場是比管控流行病（epidemic）來說更大的危險，且將之描述為「易感染宿主的大水庫」。

在2020年，俄羅斯成為了首個為動物疫苗註冊的國家，宣稱Carnivac-Cov疫苗特別對毛皮動物、貓、狗有效。俄羅斯獸醫與植物檢疫監督局在今年曾指出，在今年年初接種Carnivac-Cov疫苗的貂，都成功了將免疫力遺傳給了幼崽。