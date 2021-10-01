前所未見的全新球隊行銷操作出現了！才剛宣布隊名引發軒然大波(臉書官方粉絲團甚至暫時下架？)的台南台鋼獵鷹，1日再次出現相當另類的行銷操作手法，就是搶在球隊總經理錢韋成、總教練吳志偉等人官宣之前，率先用「台灣職籃首位女教練」頭銜宣布馬怡鴻出任助理教練，這種助教搶在總教練之前官宣的做法，或許又可引發不同「風潮」！

以下是台南獵鷹IG內文，『從奧運資格賽、亞運、世大運、瓊斯盃等各大賽事都能看見馬姐的身影，參與每場美好的戰役。馬姐的職業選手經歷非常完整，披過中華電信、台元女籃的戰袍更西進WCBA，於2015年瓊斯盃後風光退役，25年球員生涯完美落幕。

結束了球員生涯並不是劃上句點，馬姐卸下球員身份後繼續在籃球領域奉獻，領軍國立體育大學男子籃球隊與女子籃球隊創造佳績，並協助金華國中男子籃球隊為台灣籃球經驗傳承，向下扎根滋養體壇。

訓練嚴厲且注重團隊互動的馬姐，正是台南台鋼獵鷹籃球隊所需要的前輩人才。

馬怡鴻 ：「一個人的夢只是夢，一群人的夢卻會成真」

獵鷹展翅翱翔正是時候，歡迎馬姐加入獵鷹教練團。』