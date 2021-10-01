台南市鹽水區公所社造替代役男為公所研發伴手禮盒。（劉秀芬攝）

台南市鹽水區公所社造替代役男為公所研發伴手禮盒。（劉秀芬攝）

台南市鹽水區公所社造替代役男於鹽水台糖舊火車站旁打造「沿長線」藝術裝置，並附有桌椅可讓遊客休息。（劉秀芬攝）

台南市鹽水區公所推行社造，社造替代役男發揮創意，於鹽水台糖舊火車站旁打造「沿長線」藝術裝置，並附有桌椅可讓遊客休息；八角樓也重新以花卉裝飾，結合火車形象；返鄉青年高正浩持續推廣鴿笭文化，教小學生動手製作木雕鴿子，將鴿笭文化傳承擴展給更多學童。

鹽水區公所1日辦理「沿月軌跡x鹽出必行2.0社區營造成果發表會」，副市長趙卿惠也前往參觀，並宣布好消息，市長黃偉哲爭取鹽水地區逾11億元經費的岸內糖廠影視基地、雙星拱月等計畫，已獲行政院長蘇貞昌指示全數列入預算。

鹽水區公所表示，鹽水社造活動除了培訓導覽志工已邁入第3年，正好趕上岸內糖廠影視基地導覽需求；申請社造役男協助進行鹽水區軟硬體社造也已是第5年，20多位役男幫鹽水以藝術裝置美化環境、改善台糖舊火車站環境、製作美食地圖。

今年的4位替代役男劉人杰、王偉澤、蘇智揚、林觀鯉更發揮巧思，將鹽水意麵、蕃茄果乾、冬瓜糖等產業，結合成精美伴手禮盒；打造「沿長線」藝術裝置；重新裝飾八角樓；為月津港燈節設計新交通動線；幫公所拍景點、美食宣傳影片。

返鄉青年高正浩延續鴿舍博物館計畫，活化社區藝文空間，融合太陽能、循環經濟元素，教長輩利用當地經濟作物玉米收成後的葉梗製成扇子；與竹埔國小合作開辦工坊也升級，從木頭鴿子彩繪升級到讓小朋友製作組裝會動的木頭鴿子，持續傳承推廣鴿笭文化。