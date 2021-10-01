受惠後疫情時期經濟復甦，大宗商品需求大增，推升航運運價不斷飆升，不過上海出口貨櫃運價指數（SCFI）資料顯示，貨櫃運價綜合指數昨（30日）終止連續20周上漲，下跌0.62%，運價跳水牽動水手恐慌情緒，貨櫃三雄今（1日）被打入跌停，然值此之際，全球第三大航商達飛海運宣布向波音訂購兩架新貨機，積極布局空運商機。

上海出口貨櫃運價指數（SCFI）昨日下跌29.69點（或0.62%），達4614點，終止連續20周上漲，除了美西航線每40呎櫃運價6322美元，連續四周持平，其餘歐美航線全線下跌，歐洲航線每20呎櫃小跌近0.2%，下跌13美元至7538美元，美東航線每40呎櫃運價甚至大跌6%，下跌726美元至11250美元。

運價跳水牽動水手情緒，航運族群今（1日）股價急殺，貨櫃三雄難抵賣壓，盤中股價一路下探，終場皆被打入跌停，萬海跌破每股200元，以183.5元作收，長榮和陽明則分別收 在113.5元和108元。

長期維持高檔的運價罕見大幅回落，美東運價甚至重摔6%，是否受到大陸限電政策影響？業者認為，大陸限電限產的效應暫時沒那麼快反映，這次SCFI指數下跌，跟許多大型航商認為運價觸頂有關，若是持續上漲，貨價不高的產品進出口業者將難以負擔。

全球第三大航商達飛海運（CMA CGM）此次藉航運賺的盆滿缽滿，也積極向空運業務發展，該公司今年2月成立空運部門達飛空運，近期宣布向波音下訂兩架「波音777F」貨機，單架要價高達3.5億美元，為新部門的第一筆訂單，開拓其空運商機。

達飛集團表示，波音777F貨機將為新部門在不斷成長的航空貨運網路中，提供飛機營運的靈活性，同時也有助實現可持續發展目標，為客戶提供更全面的運輸和物流服務。

此外，航運龍頭馬士基也將觸角伸往空運業務，今年4月宣布完成Damco的整合，原本空運和海運裝箱等業務全併入馬士基的業務版圖中。