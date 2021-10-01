儘管「小林同學」林昀儒缺陣，「桌球教父」莊智淵今天也沒上場，但中華隊昨靠陳建安獨拿兩勝，在亞錦賽男團4強以3比2扳倒日本，相隔18年再次闖入金牌戰，將與韓國爭奪隊史首金。

台灣已經連續13屆打入亞錦賽男團4強，維持奪牌傳統，但如何把銅牌升級才是挑戰，上次打入亞錦賽金牌戰，已經是2003年，但包括另一次在2000年爭金，最後都以銀牌作收，就看這次能否在卡達摘金。

中華隊今天由世界排名73的陳建安挑梁，在第1點對上世界排名215的日本好手木造勇人，小安雖在第3局錯過4個賽末點，最終仍以11比6、11比6、13比11直落3勝出，替中華隊拔得頭籌。

第2點黃彥誠以0比3輸給戶上隼輔，所幸第3點馮翊新以3比1擊敗篠塚大登，讓中華隊在5戰3勝的賽制下先以2比1「聽牌」。可惜黃彥誠第4點先盛後衰，以1比3不敵木造勇人，決勝第5點又得交給陳建安。

陳建安在決勝第5點對上戶上隼輔，首局不幸以4比11讓出，所幸他以11比7、11比5連拿兩局，第4局嘗試從1比6開局落後反撲，儘管仍以9比11飲恨，但第5局小安打出5比1開局，最終以11比7拿下，也讓中華隊驚險殺入金牌戰。