富邦悍將外野手林哲瑄因下背肌拉傷1日缺陣，面對樂天桃猿3連戰最終戰換上戴云真先發鎮守左外野，但他在第1打席右膝就挨觸身球，被擔架抬下場，由王正棠接替其跑壘與守備。

戴云真首打席就被猿隊「潛水艇」張喜凱丟眾右膝，當場痛到倒在地上，工作人員出動擔架將他抬下場，富邦表示，戴云真在二局下遭觸身球擊中右膝，目前先冰敷後續再觀察狀況。富邦換上王正棠接替其跑壘，並在3局上場守右外野，這也是他職業生涯第2次在外野守備紀錄。

猿隊張喜凱今天先發控球不佳，第2局出現3次四壞球保送和1次觸身球保送，其中還有1支安打，但靠著隊友雙殺守備幫忙，僅掉1分，但他4局下2出局後又碰上亂流，對高孝儀投出他本場第3次觸身球，楊瑞承敲二壘安打打回超前分，之後又保送林益全被換下場。

張喜凱此役用104球中僅有53顆好球，被敲3支安打，投出5次四壞球保送、3次觸身球、1次三振，僅投3.2局退場，失掉5分有4分自責分。

富邦悍將王正棠職業生涯第2度守外野。（季志翔攝）