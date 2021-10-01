在《沙丘》當中飾演尤因醫生的張震，受邀上由方念華主持的《TVBS看板人物》。（TVBS提供）

張震在節目上秀了一下苦練3年八極拳。（TVBS提供）

《TVBS看板人物》主持人方念華與國際影星張震合影。（TVBS提供）

首度參與好萊塢電影，在《沙丘》當中飾演尤因醫生的國際影星張震，受邀上由方念華主持的《TVBS看板人物》。電影在疫情中開出好成績，也讓更多人看到張震的演技，看過電影的方念華就地變粉絲追問張震：「花多少時間做演出前的準備？」張震回答：「從接到導演的email之後，先開始讀原著，然後看劇本，由於劇本是全英文，我還特別找母語是英語的朋友來幫我一起讀劇本、過台詞，前後花了半年的時間。」張震還笑說：「《沙丘》根本是一部科幻宮鬥劇！」

外型走高冷路線的張震，聊起天來卻十分有趣！由於張震合作過不少重量級導演，像是王家衛、李安、侯孝賢等等，他在節目上暢談與這些導演們一起工作的不同心得。拍攝王家衛的《一代宗師》時，張震為戲苦練3年八極拳，回憶起這段往事笑說：「有一天(王家衛)導演就跟我說，他認識一個八極拳的老師，問我要不要去跟老師上課？我當然只能說好呀，誰知道去上課還真的是紮紮實實的上課！」沒想到張震最後竟練拳練出興趣，還去參加全國性比賽，獲得一等獎，他笑說根本沒想到會是這樣的結果！方念華邀請張震現場示範，果真架勢十足。

多次為拍電影學習新技能，張震因此獲得「演藝圈學霸」的美名，像是2000年拍攝李安導演的《臥虎藏龍》時，他特別學習維吾爾族語及騎馬。回憶起和李安合作的過程，張震說：「在正式開拍前的一個月前，李安會要求所有的演員、工作人員住在同樣的飯店。每天都有固定的行程，像是早上大家一起練太極拳、吃完早餐之後，像我可能就開始練習騎馬，章子怡就去練劍。」因此在電影正式開拍之前，大家都會很清楚劇本，相較於李安這種有系統的工作方式，張震笑說，侯孝賢導演就很free style，張震說：「侯導的劇本就幾張A4紙，有時候會搞不清楚到底是怎麼一回事，但他就很會說故事啊！講一講就會很想參與演出了。」

張震拍攝好萊塢電影《沙丘》，與男主角「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）有幾場對手戲，張震說：「提摩西很親切，是個非常認真的演員，通常在拍攝現場還沒輪到他的時候，他都會躲起來自己練習，培養拍攝的情緒，都看不到他，等到開拍時才會出現，我非常欣賞他這樣認真的工作態度。」張震表示，自己同樣也是在演戲時，會全神專注在劇情當中，就是希望能有最好的演出，而在《看板人物》中也讓大家窺見晉級為好萊塢國際影星的他，親切有趣的一面。