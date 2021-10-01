針對台中11期推出一處新建案，傳出今日上午9時開放，短短2個小時，兩房型瞬間完銷。內政部晚間發布新聞稿表示，內政部今下午立即會同台中市政府、財政部中區國稅局，對該預售屋建案進行突襲聯合稽查，初步發現業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，將由市府帶回確認後按戶處罰15至100萬元。另是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送公平交易委員會處理。

內政部表示，依照預售屋新制規定，預售屋如有使用紅單銷售，在收取定金同時應確立買賣標的及價金等事項。本建案稽查發現業者收取50戶定金，但其「購買意願書」均未確立買賣價金，且部分無標示停車位，將按違規戶數每戶處罰15至100萬元。

另外，該建案所簽訂「購買意願書」均已由市府、中區國稅局帶回，後續並將追蹤有無違反禁止紅單轉售規定等行為。

有關媒體報導「2房2小時完銷」部分，經稽查發現本建案共313戶，其中2房型153戶，今日僅銷售50戶，後續將由市府請業者限期提出說明，如有影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，將依公平交易法第25條規定移送公平交易委員會處理。

內政部強調，買賣雙方對於預售屋交易行為均應審慎為之，而建商及代銷業者的銷售手法更應正當合法，並本於企業責任與政府共同維護預售屋市場交易秩序。