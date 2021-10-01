不少人在沐浴乳、洗髮精快用完時，為了方便按壓，會加水稀釋繼續使用，認為這樣更節省、使用期限還能撐更久。不過，這個觀念其實是錯誤的，衛生福利部指出，若自行加水稀釋，可能會影響產品品質，甚至還會滋生細菌。

「擠一點沐浴乳到罐子，然後水加滿，就變好大罐，省錢又划算！」衛福部表示，記得跟身邊親朋好友提醒，自己加水稀釋沐浴乳、洗髮精，這樣做可不行。

衛生福利部指出，若自行加水稀釋洗髮精等用品，可能會影響產品品質，甚至還會滋生細菌。（摘自衛福部臉書）

有民眾認為將市售洗髮精等用品加水稀釋能夠用更久又省錢，於是自行將加水稀釋分裝，讓一瓶變兩瓶。不過，食藥署解釋，由於市售產品有一定的配方與成分，若逕自加水稀釋產品，恐會影響產品品質，也可能增加細菌滋生的機率，導致產品變質。因此，使用洗髮精、沐浴乳仍應依照使用說明。

並不是說稀釋就等於不好！衛福部解釋，不建議大家加水稀釋，是指民眾稀釋後，又將液體裝罐作為長期擺放或分多次使用，這樣才容易滋生細菌、變質。但若是遇到沐浴乳、洗髮精等擠不出來，或是快要用完的狀況，還是能加水進去罐子裡作一次性洗手用。

不少網友有感表示，「媽媽們更愛在洗碗精加水」、「家裡婆婆媽媽最愛這樣做，還規定洗碗精要稀釋才不會浪費」。但過來人提醒，「加水都會臭掉，萬萬不可」，還有人說，母親用了加水的洗髮精洗頭後，一個月後誘發毛囊炎，之後每次洗頭後反而癢痛，很不舒服。